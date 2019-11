Atividade operacional PSP

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Trânsito, no âmbito da Prevenção Rodoviária, numa ação de fiscalização que decorreu durante o fim de semana nesta cidade de Viseu, procedeu à detenção de um cidadão de 23 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1.25 g/l de álcool no sangue.

Ainda na mesma operação foram levantados dois Autos de Notícia por Contraordenação muito graves por condução de veículo sob efeito de álcool, acusando taxas muito próximas da taxa crime.

Na mesma ação de fiscalização, foi ainda detida uma cidadã de 29 anos de idade, também por condução de veículo automóvel, com uma taxa de alcoolemia de 1.50 g/l de álcool no sangue.

A detida foi interveniente num acidente de viação, um despiste com danos na via pública, na estrada de Nelas, nesta urbe.

Os detidos foram notificados para comparecerem hoje, pelas 14H00, no Tribunal Judicial desta cidade.