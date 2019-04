Atividade operacional PSP

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, entre os dias 11 e 13 do corrente mês e ano, no âmbito da sua actividade operacional, deteve nesta cidade, quatro cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

 03 cidadãos do sexo masculino de 34, 37 e 39 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,77 g/l, 2,11 g/l e 3,21 g/l de álcool no sangue, respectivamente. De referir que os condutores que acusaram uma taxa de alcoolemia de 1,77 g/l e 3, 21 g/l de álcool no sangue foram intervenientes em acidentes de viação (despistes), os quais resultaram em ambos os casos somente danos materiais.

 01 cidadão do sexo masculino de 20 anos de idade, por tráfico de estupefaciente. Polícias afetos à Esquadra de Investigação Criminal de Viseu, no passado dia 12 procederão à detenção de um cidadão do sexo masculino com 20 anos de idade, de nacionalidade estrangeira, por tráfico de droga, tendo ainda identificado dois consumidores. O detido já estava referenciado pela Polícia há já algum tempo, por estar a vender produto estupefaciente em vários locais da cidade de Viseu. A droga apreendida, haxixe, dava para mais de 20 doses individuais. O detido vai ser presente à Autoridade Judiciária competente – DIAP de Viseu, no dia de hoje, para Primeiro Interrogatório Judicial, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coacção. A PSP com esta detenção conseguiu por termo à actividade ilícita desenvolvida pelo detido na cidade e, consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e da sua segurança geral.