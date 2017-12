Atividade Sénior celebra fecho de edição com mais de 1700 pessoas, este sábado

Mais de 2300 seniores fizeram parte do programa que promove a qualidade de vida na comunidade sénior de todo o concelho.

O programa Atividade Sénior 2017 encerra este sábado, pelas 15 horas, no Pavilhão Cidade de Viseu. São esperadas mais de 1700 pessoas nesta cerimónia que marca o final da 11ª edição do programa municipal dedicado à promoção de qualidade de vida da comunidade sénior de Viseu, através da promoção da atividade física.

Ao longo do ano, a Atividade Sénior reforçou o número de participantes. Em 2017 foram mais de 2300 os inscritos. As atividades realizaram-se de forma descentralizada, em todas as 25 freguesias do concelho.

A cerimónia de encerramento contará com demonstrações das atividades desenvolvidas ao longo do ano, como Yoga, Dança, Xadrez, Boccia e Atletismo, mas também com a atuação do grupo de folclore “Gerações Ativas – Seniores de Côta”, constituído exclusivamente por participantes do programa.

Para Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que estará presente no evento, “a comunidade sénior tem na Atividade Sénior uma porta para potenciar a sua autonomia e independência e, assim, ter uma melhor qualidade de vida. A adesão crescente valida a aposta em manter a população sénior fisicamente ativa, saudável, integrada e participativa.”

O sucesso do programa é visível desde logo no crescimento constante do número de participantes. Desde 2013 há mais 870 pessoas inscritas na “Atividade Sénior”, o que se reflete no aumento significativo do número de horas de aulas lecionadas, que quase triplicou. Em 2013 foram lecionadas 4680 horas de aulas no total, valor que cresceu para e 11902 horas em 2017.

O Município conta com uma vasta rede de parceiros neste projeto, abrangendo 109 grupos e 63 promotores locais. O projeto conta também com parceiros estratégicos como a ACeS Dão Lafões, a Escola Superior de Educação de Viseu, a Beira Amiga, a Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional de Viseu, a Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu, a Escola Superior Agrária de Viseu e a Escola Superior de Saúde de Viseu.

Em 2018 o Município assegura uma nova edição da “Atividade Sénior” e o principal desafio será promover a adoção de hábitos de vida saudável fora das horas de aula, orientando os participantes inscritos para escolhas mais saudáveis no seu quotidiano.