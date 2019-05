ATLETAS DE GINÁSTICA, DE XADREZ E DE ANDEBOL MOSTRARAM AS SUAS APTIDÕES

No passado sábado, 11 de maio, Mangualde foi a “capital” do Desporto Escolar: o concelho foi palco dos Campeonatos Regionais de Xadrez e Ginástica Artística e do Torneio Inter-concelhio Andebol4Kids. Mais de duas centenas de atletas passaram por Mangualde.

Os Campeonatos de Desportos Gímnicos e de Xadrez decorreram no Pavilhão Municipal e na EB Ana de Castro Osório: mais de uma centena de atletas, de ambas as modalidades, mostraram as suas habilidades, proporcionando oportunidade de competição de alto nível aos alunos.

Já no Estádio Municipal de Mangualde houve oportunidade de se assistir ao torneio Andebol4Kids, onde participaram cerca de uma centena de jovens atletas. A atividade envolveu alunos de diferentes Agrupamentos escolares: Escolas de Mangualde, Escolas de Penalva do Castelo, Escolas de Viseu Norte, Escolas de Viseu Viso e o Agrupamento de Escolas de Infante D. Henrique.

DESPORTO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOVENS

«A prática desportiva deve ser incentivada junto dos mais jovens e são atividades como estas que nos ajudam a aproximar os jovens do desporto. Ajudam-nos a fomentar o gosto pelo trabalho em equipa e pela conquista dos nossos objetivos. Valores essenciais para um futuro saudável e feliz.», considera o autarca de Mangualde, João Azevedo.