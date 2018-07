Atletas do concelho de Moimenta da Beira campeãs nacionais em provas de Corrida em Montanha

Rosa Silva é campeã nacional de Veteranos F45 e Céu Nunes bronze no mesmo escalão. São ambas atletas dos “Trilhos da Maçã – Clube Desportivo de Leomil (CDL)” e as classificações foram alcançadas sábado passado, 21 de julho, em Malcata, Sabugal, onde decorreu o Campeonato Nacional de Corrida em Montanha para Masters – ANAV 2018.

Ainda em Malcata, mas em prova a contar para a Final da Taça de Portugal de Corrida em Montanha, atletas da mesma equipa (femininos e masculinos) voltaram a subir ao pódio depois de terem alcançado o terceiro lugar. Para este resultado contaram com Rosa Silva, Daniela Falcão, Céu Nunes, Raquel Mendes, Sílvia Gomes, Sara Morgado, Filipe Teles e Luís Carlos Morgado. Ainda nesta prova, e individualmente, Rosa Silva conquistou o bronze em Veteranas.

Há um mês e meio (9 de junho), em Cinfães, no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2018 (escalão sénior), o CDL conseguiu o bronze com Rosa Silva, Daniela Falcão e Céu Nunes, as três melhor classificadas, fazendo ainda parte da equipa, Raquel Mendes e Sílvia Gomes. Neste campeonato, e por erro da Federação Portuguesa de Atletismo, o bronze conquistado por esta equipa foi atribuído a outra, sendo agora resposta a verdade desportiva com a entrega do troféu em cerimónia protocolar,