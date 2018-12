Átrio da Câmara acolhe exposição de projetos e obras assinadas por arquitetos

Projetos e obras na região de Viseu, da autoria de 24 arquitetos e gabinetes de arquitetura, vão estar em exposição no átrio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. A inauguração acontece esta quarta-feira, 19 de dezembro, às 17 horas, seguido de uma conversa na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro sobre a temática “Arquitetura em contexto rural”. A organização é Câmara Municipal em parceria com o Núcleo de Arquitetos da Região de Viseu, Secção Regional do Norte da ordem dos Arquitetos. A mostra vai ficar patente ao público até dia 31 de janeiro de 2019.

Os trabalhos expostos são da autoria de Álvaro Pereira; amvc arquitetos; Atelier do Rossio; Corpo Atelier; David da Silva; Elisa Rebelo; Inês Cortesão; João Pedro Loureiro; degrau arquitetura; Joaquim Pereira; Jorge Mealha; José Lobo Almeida; José Paulo Loureiro; José Perdigão; Manuel Cerveira Pinto; Nuno Durão Arquitetos; Oficina 20; Pedro Palma; psaa arquitetura; rar studio; Renato Rebelo; Rogério Soares; Serôdio, Furtado Arquitetos; e waataa arquitetura.