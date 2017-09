Audi percorreu a rota dos contrabandistas

Cinco concelhos, grandes paisagens, seguindo os caminhos do contrabando e os castelos da raia beirã. Foi este o tema central do Audi Off Road Experience, que no último fim-de-semana decorreu entre o distrito da Guarda e a vizinha Espanha, mostrando extraordinários encantos por trilhos fora de estrada, património, e gastronomia ímpar. O passeio, organizado pela Audi com a colaboração do Clube Escape Livre, reuniu mais de 20 viaturas dos modelos Q e allroad.

As cores, paisagens, sabores, aromas e a história dos contrabandistas e das fortalezas raianas dos concelhos da Guarda, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Ciudad Rodrigo (Espanha) e freguesia de Vilar Maior, no Sabugal, foram motivo de descoberta dos proprietários dos Audi mais aventureiros. Sair da rotina e do asfalto e enveredar por um percurso fora de estrada com toda a segurança, demonstrando as capacidades destes veículos com sabor a aventura e convívio, foram os objectivos da marca e da organização, que preparou os melhores trilhos adaptados às características técnicas das viaturas da marca alemã.

O centro de operações do Audi Off Road Experience foi o Hotel Lusitânia, na cidade mais alta, acolhendo os participantes ainda na tarde de sexta-feira. Depois da reunião de briefing e do jantar de boas vindas, as sete dezenas de pessoas seguiram até ao centro histórico para uma visita guiada pelo grupo Hereditas, já habitual parceiro do clube na divulgação da história e do património da Guarda.

No sábado, o todo terreno foi alternado com as visitas ao Museu Municipal de Pinhel, subida à Serra da Marofa, Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e castelo de S. Felices de los Gallegos, já na vizinha Espanha, onde terminou este dia de aventura, com jantar e alojamento no Hotel Parador Enrique II de Trastâmara, de Ciudad Rodrigo, um antigo castelo do séc. XIV.

Na manhã de domingo, o centro histórico de Ciudad Rodrigo foi visitado pela caravana Audi antes do regresso ao território nacional. Por fora de estrada, os Q e allroad percorreram o conhecido Caminho dos Contrabandistas, no concelho do Sabugal, usado há cerca de 50 anos, visitaram o castelo de Vilar Maior e observaram a Ponte de Sequeiros, que outrora teve grande importância histórica. O Audi Off Road Experience terminou nas Termas do Cró – Hotel Rural & Termal SPA com um almoço de encerramento e entrega de lembranças, nomeadamente um cabaz de alguns produtos antigamente contrabandeados.

No final, Gustavo Pereira e Fernando Monteiro, fizeram os agradecimentos em nome da Audi e da SIVA, tendo destacado a boa parceria com o Clube Escape Livre e a adesão a esta sexta edição do Audi Off Road Experience, evento que terá continuidade no futuro.