Autarquia de Armamar implementa serviço de mobilidade

É apresentado esta sexta-feira, 2 de fevereiro, o serviço ArmamarSIM, um sistema de mobilidade que vai pôr à disposição dos Armamarenses transportes públicos das localidades à vila sede do município.

O serviço, implementado pela Câmara Municipal, terá 5 novos percursos que vêm complementar a oferta de transportes públicos já existente, dando resposta às necessidades de mobilidade das localidades até aqui sem cobertura da rede atual.

O preço das viagens é único, no valor de 1 euro, e nas primeiras duas semanas o serviço é gratuito.

Os cinco circuitos funcionarão todos os dias úteis, à vez. À segunda-feira, quinzenalmente e a coincidir com o dia de feira em Armamar, funcionarão todos em simultâneo, e a própria carreira pública existente praticará o mesmo preço por viagem.

Este sistema de mobilidade permitirá a realização de viagens a pedido, nos casos das localidades desviadas do normal percurso, casos de: São Joaninho, Coura, Ribeira de Goujoim, Lapinha, Cardais e Vila Nova. Para utilizar o serviço os clientes devem fazer o pedido via telefone, através de linha criada para o efeito, até às 12 horas do dia útil anterior à viagem. Será então feita uma reserva, informando do local e da hora de passagem do transporte.

Entretanto toda a informação está a ser disponibilizada nos canais de comunicação digital da Autarquia e via correio contacto por todo o município.