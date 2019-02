Avaliação física e nutricional, duas novas ofertas para os utentes das atividades desportivas municipais

No âmbito da estratégia desportiva do Município de Moimenta da Beira terão início, já a partir do dia 11 de março de 2019, duas novas ofertas de apoio técnico especializado, dirigidas a todos os utentes com mensalidade nas atividades desportivas municipais: a avaliação física e nutricional.

– Avaliação Física é um processo que identifica as condições físicas do indivíduo (força, resistência, flexibilidade, condição cardiorrespiratória, medidas antropométricas, postura, possíveis limitações físicas e contraindicações, etc.), com vista a verificar se os objetivos traçados para cada período de treino foram alcançados. Os dados recolhidos nesta avaliação são fundamentais na elaboração do plano de treino, seja para quem inicia ou para quem realiza atividade física regular.

– Avaliação Nutricional é uma abordagem completa, que inclui a avaliação dos hábitos de vida, de consumo alimentar, de medidas antropométricas (avaliação do peso, altura, perímetro de cintura e cálculo de índice de massa corporal) e avaliação corporal por bio impedância. Os dados obtidos nesta avaliação permitem definir orientações alimentares personalizadas e respetiva reeducação alimentar, consoante os objetivos traçados.

O apoio especializado de avaliação física e nutricional decorrerá no Gabinete Médico do Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira, nos seguintes horários:

– Avaliação Física às 2ªs feiras | 18h-19h

– Avaliação Nutricional às 2ªs feiras | 18h às 19h; e 3ªs feiras |10h-12h e 18h-19h