Avança a construção da ciclovia da cidade

Esta sexta-feira, o Executivo Municipal aprovou a adjudicação da primeira fase de execução da ciclovia da cidade, por um valor aproximado de 580 mil euros.

Com um prazo de execução de 210, esta empreitada visa a construção do primeiro troço, com uma extensão de 5,7 km.

Importa referir que este é o quarto procedimento concursal relativo a este projeto, dada a ausência de propostas nos anteriores.

Este projeto está inserido no Plano de Mobilidade Suave que a Câmara Municipal elaborou para o perímetro urbano da cidade de Viseu, definindo uma estratégia concertada de mobilidade suave para toda a cidade, estruturando eixos preferenciais de mobilidade e definindo pontos de intermodalidade com outros transportes públicos e de acessibilidade aos principais equipamentos e infraestruturas da cidade.

Recorde-se que a 2 de abril deste ano, o novo sistema de mobilidade de Viseu entrou em funcionamento, com 3 novas linhas – uma até à freguesia de Silgueiros e duas em circuito urbano.

O projeto global do MUV – Mobilidade Urbana de Viseu ascende a 30 milhões de euros, incluindo a construção de 3 novos parques de estacionamento, o novo Centro de Operações de Mobilidade e Transporte, transporte a pedido e a plataforma eletrónica “MUV na palma da mão”.