Aveiro é a cidade escolhida para receber o congresso das agências de viagens em 2020

A cidade de Aveiro foi escolhida para receber o 46.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) em 2020, anunciou o seu presidente, Pedro Costa Ferreira, no Funchal.

“O próximo Congresso da APAVT será no centro do país, em Aveiro”, disse Pedro Costa Ferreira na sexta-feira à noite no 45.º congresso que decorre até domingo, no Funchal.

“A APAVT faz 70 anos em 2020. Vamos celebrar esta data no Congresso de Aveiro. Foi com muito carinho que escolhemos Aveiro e o Centro de Portugal, por ser um destino onde sei que os agentes de viagens são reconhecidos, apoiados e sempre muito bem acolhidos em todas as suas iniciativas”, sublinhou Pedro Costa Ferreira.

Já o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, disse ser “um gosto enorme” poder receber o congresso de 2020 da APAVT, lembrando que o facto deste se ter realizado naquela cidade em 2016 “foi muito importante”.

“Aveiro vivia um momento dramático e o congresso representou uma nota de esperança para os investidores. Em 2019, já colhemos muitos frutos da vossa presença de há quatro anos, tanto em Aveiro como no Centro de Portugal. Agora, queremos mais e melhor: queremos prosseguir este caminho do crescimento verdadeiro. Venham todos a Aveiro, ao Centro de Portugal, porque é no centro que está a virtude”, disse ainda o autarca.

Segundo dados do Turismo do Centro, esta será a quarta vez, em dez anos, que o centro do país acolhe um congresso da APAVT, depois de tal ter já acontecido em 2011 (Viseu), 2012 (Coimbra) e 2016 (Aveiro). Antes, esta região já tinha sido palco dos congressos de 1981 (Figueira da Foz), 1984 (Fátima) e 1986 (Aveiro).

“Convidamos todos os congressistas aqui presentes a estarem também presentes em Aveiro, para debatermos os desafios do turismo. Portugal é um destino que se afirma cada vez mais internacionalmente e o maior desafio que temos é a consolidação deste crescimento. Para ajudar à consolidação, faz todo o sentido que as organizações façam esta descentralização”, disse, por sua vez, o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.

O congresso da APAVT é considerado pelo setor como o principal fórum de debate do setor turístico nacional, realizando-se anualmente e contando habitualmente com centenas de profissionais de vários segmentos da atividade turística.

O 45.º Congresso da APAVT decorre no Funchal até domingo, sob o tema “Turismo: Opções Estratégicas”, contando com um número recorde de 750 participantes.