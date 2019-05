“O Carmo aGuarda” – Abertura do Quartel do Carmo ao Público

De 23 de abril a 25 de maio, a Guarda Nacional Republicana (GNR) acolheu o evento “O Carmo aGuarda”, abrindo as portas do Quartel do Carmo ao público, no âmbito das comemorações do seu 108.º aniversário.

Neste evento de entrada livre, e as pessoas tiveram a oportunidade de visitar o Museu da Guarda e outros espaços emblemáticos do quartel, como a sala General Afonso Botelho (salão nobre), a varanda sobre o Rossio, o gabinete do Comandante-Geral e ainda o espaço onde decorreram as negociações de rendição do Professor Marcelo Caetano, no dia 25 de abril de 1974. Nos corredores do quartel, esteve também patente uma exposição temporária, alusiva ao armamento histórico utilizado pela GNR.

Em alguns dias, foram proporcionados momentos musicais com o Quarteto de Cordas da Banda de Música da GNR, recriações históricas e momentos de interação das nossas mascotes com as crianças.

Nos 31 dias de evento, a GNR teve a honra e o privilégio de receber no seu quartel mais de 33 200 visitantes, o que corresponde a um acréscimo de 17 mil visitantes, comparativamente ao evento realizado no ano anterior.