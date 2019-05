Barragem da Fraguinha – Recolha de espécies piscícolas em risco

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, em colaboração com Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com a Comissão de Compartes da Coelheira, com a Associação de Caça e Pesca da Coelheira e alguns populares, ontem, dia 2 de maio, realizou uma ação de recolha de espécies piscícolas em risco, na Barragem da Fraguinha, em São Pedro do Sul.

Em virtude de se encontrarem a realizar obras na Barragem da Fraguinha, foi necessário reduzir o nível da água através da abertura das comportas, que consequentemente confinou alguns espécimes a pequenas poças de água, sendo necessário efetuar a sua recolha com vista à salvaguarda e preservação da fauna piscícola autóctone.

Os peixes foram depositados em zonas da barragem que garantiam a sua sobrevivência.