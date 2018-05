Batido o recorde a nove dias da concentração de telescópios

Já é a maior concentração de telescópios que se realiza no país. E não para de crescer. A nove dias do arranque da 6ª edição (12 e 13 de maio), o recorde do número de telescópios já foi batido. E por larga margem. Era de 76, máximo obtido em 2014, e já estão pré-inscritos 97. Com tendência para subir ainda mais. Tal como o número de participantes, que já ultrapassou as duas centenas.

A Concentração de Telescópios em Moimenta da Beira é um sucesso, sucesso que se deve muito a Paulo Sanches, o criador e impulsionador do evento que nasceu em 2009, ano em que se comemorava o Ano Internacional da Astronomia. A segunda edição realizou-se no ano seguinte. Depois, a periodicidade passou a bianual: 2012, 2014, 2016 e agora a de 2018, no fim-de-semana de 12 e 13 de maio. A organização é do Clube das Ciências da Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira, com o apoio empenhado da Câmara Municipal.

Do programa desta 6ª edição destaca-se a participação oral do investigador Alexandre Cabral, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço; dos representantes de algumas Associações/Grupos de Astronomia, nomeadamente de Lisboa (Licínio Almeida), Aveiro (José Matos) e Vila Nova de Gaia (Carlos Soares e Luís Lopes). A organização conta ainda com a colaboração da Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores.

Os locais de realização da Concentração de Telescópios serão o Auditório Municipal Padre Bento da Guia e o recinto do Santuário de São Torcato, em Cabaços, onde será realizada uma Observação Noturna do Céu, aberta a toda a comunidade.

Na edição deste ano, o programa vai contemplar ainda a realização de um Passeio científico-cultural pelo concelho de Moimenta da Beira, durante a manhã e tarde de domingo, que incluirá uma visita ao Sistema Solar à escala do concelho e à Fundação Aquilino Ribeiro.

Toda a informação da iniciativa disponível em: https://sites.google.com/site/clubedascienciasmb/

PROGRAMA

12 maio (sábado)

14h00 Receção aos participantes

Auditório Municipal Padre Bento da Guia

14h30 Sessão de Abertura

15h00 Palestra “Astronomia Amadora no terceiro calhau a contar do Sol”

Carlos Soares (Observatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia)

15h45 Palestra “Estrelas Massivas, Supernovas e Tabela Periódica”

Licínio Almeida (Grupo Atalaia)

16h30 Observação Solar e Lanche/Convívio (só para participantes)

17h15 Foto de Grupo (na escadaria da Câmara Municipal)

17h30 Palestra “Os grandes telescópios do Observatório Europeu do Sul”

Alexandre Cabral (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço)

18h15 “Sistema Solar à escala do concelho de Moimenta da Beira“ + “As nossas Estrelas”

Paulo Sanches (Clube das Ciências)

18h50 Saída para Cabaços

Santuário de São Torcato

19h15 Montagem de Telescópios e conversa com os Astrónomos

20h00 Jantar/Convívio (só para participantes)

21h30 Início da Observação Noturna do Céu (aberta à comunidade)

21h30 Palestra “A Via Láctea”

seguida de um Passeio guiado pelo Céu

Luís Lopes (Observatório Astronómico do Parque Biológico de Gaia)

23h00 Palestra “De que é feito o Universo?”

seguida de um Passeio pelas Estrelas

José Matos (Associação de Física da Universidade de Aveiro)

13 maio (domingo)

00h00 “Um Brinde às Estrelas”

00h30 Tertúlia Astronómica (tema livre)

Filipe Dias (CCV Algarve +GOAAA) – Projetos de Observação

Cristóvão Cunha (Ofiuco) – Observatório Stella Maris

01h30 Chocolate Quente

03h00 Ceia (G)Astronómica

06h17 Término das Observações (Nascer do Sol)

Passeio Científico-Cultural pelo concelho (inscrição prévia obrigatória)

10h30 Visita ao “Sistema Solar à escala do concelho de Moimenta da Beira”

13h30 Almoço/Convívio “em” Neptuno (Praia Fluvial de Segões)

15h00 Visita à Fundação Aquilino Ribeiro (Soutosa)

16h00 Momento Cultural (Orquestra Cem Notas)

16h30 Demo de Honra + Sessão de Encerramento