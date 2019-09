Benfica B e Académico de Viseu empatam a zero em jogo com poucas oportunidades

O Benfica B e o Académico de Viseu empataram, no dia 13, 0-0, em encontro da quinta jornada da II Liga portuguesa de futebol, resultado que espelha uma partida pobre e com poucas oportunidades de golo no Seixal.

Apesar de ser a equipa que mais procurou alterar o rumo dos acontecimentos, o Benfica B não conseguiu desmontar a teia defensiva dos beirões e somou o primeiro empate, enquanto para o Académico de Viseu este foi já o terceiro empate em cinco jogos.

Na primeira parte, Úmaro Embaló teve duas oportunidades para abrir o ativo, mas aos 16 minutos acertou em cheio na trave e, logo no minuto seguinte, servido por Rodrigo Conceição, permitiu a defesa de Janota depois de se isolar.

Os visitantes procuravam surpreender com a velocidade nos flancos, mas à exceção de uma tentativa de chapéu de Luisinho (12 minutos) e de um lance de Carter (22) – ambos resolvidos sem grande dificuldade por Svilar – não conseguiram levar perigo à área ‘encarnada’.

O segundo tempo prosseguiu na mesma toada e apenas com o aproximar do apito final as ‘águias’ se foram aproximando com mais intensidade da baliza do Académico de Viseu, mais concretamente através de dois cabeceamentos de Pedro Henrique (82 e 90+3 minutos) que Janota defendeu.

Nesse período, os visitantes ainda ‘assustaram’, com um remate de Fernando Ferreira (81 minutos) na pequena área e num cruzamento de Lucas (85) que atravessou toda a área de Svilar sem que ninguém aparecesse para o desvio.

Com este resultado, o Benfica B segue em sexto lugar, com sete pontos, enquanto o Académico de Viseu subiu provisoriamente ao nono, com seis.

Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B – Académico de Viseu, 0-0.

Equipas:

– Benfica B: Svilar, João Ferreira, Pedro Álvaro (Rafael Brito, 77), Kalaica, Frimpong, Mendes, Tiago Dantas, Diogo Pinto (Martin Chrien, 83), Úmaro Embaló, Rodrigo Conceição (Nuno Santos, 69) e Pedro Henrique.

(Suplentes: Fábio Duarte, Martin Chrien, Vinícius Ferreira, Rafael Brito, Nuno Santos, Vukotic e Gonçalo Ramos).

Treinador: Renato Paiva.

– Académico de Viseu: Janota, Tiago AlmeidA (Steven, 66), Pica, Mathaus, Lucas, Zimbabwe, Fernando Ferreira, Latyr, Bruno (Jean Patric, 61), Luisinho e Carter (Facundo, 78).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Oliveira, Johnatan, Bruno Loureiro, Jean Patric, Facundo e Steven).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Almeida (36), Lucas (50), João Ferreira (85) e Zimbabwe (90+2).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.