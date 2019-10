Benfica conquista “Torneio das Vindimas” em Lamego

O Sport Lisboa e Benfica foi o grande vencedor do “Torneio das Vindimas”, disputado no Centro Multiusos de Lamego, ao impor-se na final frente ao Fonte do Bastardo. O numeroso público presente teve a oportunidade de assistir a um jogo muito renhido e a uma reviravolta no marcador, com a equipa açoreana a ganhar os dois primeiros sets, respondendo os encarnados com a vitória nos três sets seguintes. Na negra, o Benfica levou a melhor por 15-12. As duas formações voltam a encontrar-se no próximo sábado para discutirem o primeiro título oficial da temporada 2019/20: a Supertaça.

Durante este fim de semana, a cidade de Lamego juntou quatro equipas de topo do voleibol nacional para disputar a 18ª edição do “Torneio das Vindimas”, uma competição organizada pela Associação de Voleibol de Viseu, com o apoio do Município de Lamego e da Federação Portuguesa de Voleibol. Durante a partida que juntou as duas melhores equipas, a Associação de Voleibol de Viseu prestou homenagem à primeira equipa de voleibol do Ginásio Clube de Lamego, fundado em 1964, na qual estiveram presentes antigos atletas e familiares em representação.

No jogo de apuramento do 3º e 4º classificados, o Sporting Clube de Portugal venceu o Esmoriz.