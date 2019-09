Benfica joga quinta ronda da I Liga na véspera de FC Porto e Sporting

O campeão Benfica recebe em 14 de setembro, um sábado, o promovido Gil Vicente, às 19:00, no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol que antecede a estreia dos ‘encarnados’ na Liga dos Campeões.

Os ‘encarnados’ estreiam-se na ‘Champions’ três dias depois, em 17 de setembro, no Estádio da Luz, frente aos alemães do Leipzig, em encontro da primeira jornada do Grupo G.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou hoje o programa para a quinta ronda, que abre na sexta-feira (13 de setembro), com a receção do Vitória de Setúbal ao Sporting de Braga (20:30).

Os bracarenses, à semelhança do Vitória de Guimarães, que no sábado recebe o Desportivo das Aves (21:20), e do FC Porto e Sporting, disputam a quinta jornada do campeonato antes de se estrearem na fase de grupos da Liga Europa.

Na I Liga, o FC Porto visita em 15 de setembro, um domingo, o Portimonense (18:00), e o Sporting, que esta semana viu sair o treinador Marcel Keizer e entrar interinamente Leonel Pontes, que estava nos sub-23, defronta, no mesmo dia, no Estádio do Bessa, o Boavista (20:00).

O líder da I Liga, o promovido Famalicão, que soma mais um ponto do que o Benfica e o FC Porto, recebe em 14 de setembro o Paços de Ferreira, também proveniente da II Liga, pelas 16:30.

Programa da 5.ª jornada da I Liga:

– Sexta-feira, 13 set:

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 20:30.

– Sábado, 14 set:

Famalicão – Paços de Ferreira, 16:30.

Benfica – Gil Vicente, 19:00.

Vitória de Guimarães – Desportivo das Aves, 21:30.

– Domingo, 15 set:

Santa Clara – Moreirense, 16:00.

Rio Ave – Tondela, 16:00.

Marítimo – Belenenses, 16:00.

Portimonense – FC Porto, 18:00.

Boavista – Sporting, 20:00.