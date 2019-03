Biblioteca de Lamego assinala Dia Internacional do Livro Infantil

As crianças dos jardins-de-infância do concelho de Lamego vão ser os destinatários do programa de atividades que a Biblioteca Municipal de Lamego está a preparar para assinalar, a 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil. As sessões de contos infantis dinamizadas por Aurora Simões de Matos e José Francisco Rica vão ser a principal iniciativa destinada a cativar os mais pequenos para a importância da leitura, tendo como pano de fundo a magia dos livros.

A Biblioteca Municipal pretende, deste modo, exercitar a expressão oral e a capacidade de retenção de informação dos jovens alunos, para além de estimular a sua imaginação. As sessões decorrem às 10h e às 11 horas.

Recorde-se que a celebração do Dia Internacional do Livro Infantil é assinalada a 2 de Abril para homenagear o nascimento, em 1805, do escritor Hans Christian Andersen, autor de diversos contos mundialmente conhecidos – Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, entre muitos outros.

Mais informação em http://biblioteca.cm-lamego.pt/