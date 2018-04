Biblioteca de Tondela acolheu provas municipais do Concurso Nacional de Leitura

A Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro acolheu, no dia 11 de abril, as provas municipais da 12ª edição do Concurso Nacional de Leitura.

Participaram nesta etapa do concurso as alunas apuradas em provas de escola, de cada um dos respetivos níveis de ensino: Carolina Machado de Figueiredo e Jéssica Alexandra Marques Ferreira, do 3º ciclo; Nicole Matos Pocepicky e Ana Raquel Salomão Sobral, do ensino secundário.

As alunas foram convidadas a lerem de uma forma expressiva um excerto de uma obra adequada ao seu nível de ensino e a responderem de forma argumentativa a uma questão sobre o conteúdo dessa obra.

Carolina Figueiredo e Nicole Pocepicky venceram esta etapa do concurso e representarão o concelho na fase intermunicipal, habilitando-se a passar à fase final nacional.

O júri das provas foi constituído por Helena Duque, coordenadora interconcelhia da RBE; Luísa Melo, técnica superior da Biblioteca Municipal; e Ilda Teixeira, atriz do Trigo Limpo Teatro ACERT.

Há vários anos que Tondela participa neste concurso que proporciona aos alunos oportunidades acrescidas de leitura, comunicação em público e partilha de experiências com colegas de outras escolas.