Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva comemora 15 anos

A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva irá receber duas prendas especiais, durante as comemorações do seu 15º aniversário: a primeira é uma nova sala de leitura, com mais de 70 lugares, que resultará da ampliação do terraço de edifício. A segunda é o catálogo online que permitirá aos leitores reservar livros para empréstimo domiciliário e obter, a qualquer momento, a informação sobre a disponibilidade das obras.

O programa comemorativo, apresentado pelo presidente da Autarquia, Almeida Henriques, e pela vereadora da Cultura, Odete Paiva, contempla um conjunto de ações diversificadas, começando pela exposição, inaugurada dia 28 de janeiro, em parceria com o GICAV, de homenagem a Luís Beira. O ilustre crítico e colecionador de banda desenhada doou o seu espólio à Biblioteca Municipal (BM), assim surgindo a BDTeca Luiz Beira, uma das mais ricas do país, tendo já ultrapassado 9300 documentos. A exposição estará patente até 22 de Abril.

