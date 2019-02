No passado dia 11 de fevereiro a Biblioteca Municipal assinalou o Dia Mundial do Doente no Centro de Saúde de Sátão. Os utentes puderam usufruir da leitura de revistas de culinária, labores, jornais diários, livros e atividades manuais como pinturas e jogos.

Esta atividade permitiu aos utentes ler jornais e livros, bem como animar as crianças através da realização de pinturas e jogos, enquanto aguardavam pela sua consulta.