Biblioteca Municipal retoma ensino de português a residentes estrangeiros

O Município de Seia vai dar continuidade ao curso de língua portuguesa para estrangeiros residentes no concelho, que iniciou no ano passado na Biblioteca Municipal. As inscrições estão abertas até ao final do mês de outubro.

O apoio à oralidade do português decorre este ano às terças-feiras, entre as 17.00h e as 18.00h, na Casa Municipal da Cultura de Seia, em virtude de a Biblioteca Municipal se encontrar em obras, e procura dar resposta aos vários pedidos entretanto recebidos, sendo também uma forma de integrar a comunidade estrangeira que escolheu a nossa região para viver.

O curso é orientado por Manuela Silva, docente da língua de portuguesa no ensino secundário, que, em regime de voluntariado, colabora há alguns anos com o Município e a Biblioteca, na área da mediação da leitura e das literacias.

As aulas visam, sobretudo, desenvolver as capacidades dos participantes em compreender a língua, utilizar uma estrutura gramatical simples e desenvolver competências de comunicação oral.

De uma forma abrangente, a iniciativa permite ensinar a comunicar em português, na sua forma mais básica, para que estas pessoas entendam e se façam entender, auxiliando a sua integração na comunidade, facilitando, por exemplo, uma ida ao banco ou até mesmo ao café, conviver com vizinhos, ou outro tipo de situações.