Boas Práticas – Associativismo | Voluntariado Jovem

O Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) promove a cerimónia de entrega dos Prémios «Associativismo e Voluntariado Jovem» 2018, na qual são atribuídos os prémios «Boas Práticas I Associativismo Estudantil», «Boas Práticas I Associativismo Juvenil», «Boas Práticas I Voluntariado Jovem» e «Jovens pela Igualdade».

Esta iniciativa decorre no dia 5 de dezembro, das 14h00 às 16h00, no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior (Herdade das Argamassas, 7371-171 Campo Maior)

Neste dia assinala-se o Dia Internacional d@ Voluntári@, efeméride estabelecida por resolução das Nações Unidas de 1985, com o objetivo de sensibilizar e incentivar a sociedade civil a dar visibilidade e a valorizar o trabalho realizado por voluntários/as que, diariamente e de forma desinteressada, apoiam com o seu trabalho as comunidades onde se inserem.



A cerimónia conta com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo e do Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro