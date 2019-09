Boavista e Tondela tentam isolar-se no quarto lugar

Boavista, que ainda não tem qualquer derrota, e Tondela, equipa até agora imbatível fora de casa, procuram hoje isolar-se provisoriamente no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, no arranque da sétima jornada da prova.

Os ‘axadrezados’ regressam ao Estádio do Bessa depois de um nulo em Barcelos, perante o Gil Vicente, na última ronda, enquanto o Tondela vem de um desaire caseiro perante o Vitória de Guimarães (3-1).

O Boavista é quinto classificado, com 10 pontos, e, caso vença, ultrapassa provisoriamente o Rio Ave e isola-se no quarto posto, com o Tondela a ter a mesma possibilidade, embora esteja no sétimo lugar, com oito pontos.

O avançado brasileiro Gustavo Sauer foi expulso em Barcelos e é baixa certa na formação portuense.

Programa da sétima jornada:

– Sexta-feira, 27 set:

Boavista – Tondela, 20:30.

– Sábado, 28 set:

Marítimo – Moreirense, 16:30.

Benfica – Vitória de Setúbal, 19:00.

Famalicão – Belenenses, 21:30.

– Domingo, 29 set:

Santa Clara – Gil Vicente, 16:00.

Vitória de Guimarães – Paços de Ferreira, 16:00.

Portimonense – Sporting de Braga, 18:00.

Rio Ave – FC Porto, 20:00.

– Segunda-feira, 30 set:

Desportivo das Aves – Sporting, 20:15.