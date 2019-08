Bombeamento de água no Rio Pavia

A CMV refere em comunicado que no passado fim de semana registou-se uma redução rápida do nível de água no Rio Pavia, nomeadamente entre a Ponte das Barcas e o açude da Casa da Ribeira.

De imediato, os Serviços Municipalizados/Águas de Viseu estiveram no local para verificar se, paralelamente ao facto de as nascentes estarem muito fracas devido ao Inverno seco que se registou, que não foi compensado pelas chuvas de maio e junho, existiria outro motivo para provocar tão forte redução do nível da água neste troço do Pavia.

Na observação efetuada constatou-se a existência de uma fenda de grandes dimensões na base do açude da Casa da Ribeira, que originou a perda da água represada pelo açude.

Os Serviços Municipalizados/Águas de Viseu estão já a proceder à reparação da fenda e para uma reposição mais rápida do nível de água no referido açude será efetuado um bombeamento de água existente em poços limítrofes.

Os Serviços Municipalizados/Águas de Viseu farão todos os esforços possíveis para preservar a fauna existente.