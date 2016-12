“Boneco de neve sorridente” em Magualde

A Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, brindou os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho e os seniores dos Lares e Centros de Dia com o conto dramatizado “Boneco de Neve Sorridente”, de Maria Christina Butler e Tina Macmaughtom.

As visitas aos lares e centros de dia proporcionaram momentos de alegria, convívio e boa disposição entre todos os participantes: Lar Santiago de Cassurrães, Lar da Cunha Baixa e Jardim de Infância de Cunha Baixa, Centro de Dia Chãs de Tavares e Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Lar da Freixiosa, Centro de Dia de Abrunhosa-a-Velha, Centro de Dia Fornos de Maceira Dão, Lar Padre Lobinho – Complexo Paroquial, Centro de Dia de Contenças de Baixo e Lar Nossa Senhora do Amparo, Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. Também as escolas se deslocaram à Biblioteca para ouvir este conto: Moimenta do Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Contenças, Matados, Conde D. Henrique, Chãs de Tavares; Abrunhosa-a-Velha, Santiago de Cassurrães, Fagilde, Vila Garcia, Tibaldinho, Moimenta do Dão e Gandufe.

A iniciativa integrou a programação de Natal da autarquia ‘Natal em Mangualde 2016’.