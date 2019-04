Bullying em debate na escola de Armamar

A Câmara Municipal de Armamar vai promover no próximo dia 24 de abril às 17 horas no Agrupamento de Escolas local um workshop acerca do bullying em contexto escolar.

A ação, dirigida a pais e encarregados de educação, é dinamizada pela Equipa Multidisciplinar de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Armamar, em parceria com o agrupamento escolar.

Saber identificar os sinais, perceber que há vários tipos de bullying, conhecer os efeitos e saber como lidar com estas situações serão alguns dos pontos em debate.

No workshop os destinatários vão ainda saber que ajudas estão disponíveis e como utilizar esses meios.