Cabriz Colheita Selecionada Tinto volta a conquistar a crítica americana

O vinho Cabriz continua a colecionar distinções internacionais, merecendo a aprovação e o elogio dos mais exigentes painéis de provadores internacionais. A prestigiada revista norte-americana Wine & Spirits acaba de considerar o Cabriz Colheita Selecionada Tinto como um dos melhores vinhos até dez dólares, num universo de quinze mil vinhos provados, reforçando o binómio qualidade/preço que tem vindo a conquistar os mercados.

Este resultado reflete a consistência com que a marca Cabriz se tem vindo a afirmar junto dos consumidores, com elevados patamares de qualidade, reconhecidos por publicações e provadores de referência. Já a equipa de Robert Parker, o mais influente crítico de vinhos do mundo, tinha considerado no final de 2017 o Cabriz Tinto Colheita Selecionada o melhor vinho tinto português na relação qualidade/preço, confirmando as excelentes pontuações que esta marca tem alcançado.

Também a famosa revista “Wine Spectator” tinha classificado, em 2016, o Cabriz Colheita Selecionada Tinto na sua lista anual dos 100 melhores vinhos. Com mais esta distinção, a marcaCabriz projeta-se de forma clara como uma das grandes referências do mundo vinícola português, continuando a ganhar adeptos além-fronteiras.

Cabriz é uma marca do grupo Global Wines, que viu ainda o Monte da Cal Tinto, um outro vinho do seu portefólio produzido no Alentejo, ser reconhecido com a mesma distinção pela Wine & Spirits, sendo a única empresa a colocar dois vinhos entre os onze melhores do mundo na relação qualidade/preço.