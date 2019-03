Cadetes Academistas em grande forma

Os jovens nadadores do Académico de Viseu disputaram no dia 2 de Março o II Torregri de Cadetes, da ANCNP, com 100% de aproveitamento, todas as provas nadadas foram records pessoais.



Os Cadetes do Académico estiveram em Castro Daire a competir no Torregri da ANCNP, com uma equipa bastante competitiva, onde despontam alguns jovens valores, tendo ainda na sua equipa o mais jovem nadador presente em competição, de entre os 134 cadetes, que compunham as 15 equipas a competir nas piscinas de Castro Daire..

Os atletas convocados para este triénio de jornada dupla foram Afonso Oliveira, Martim Lavajo, Guilherme Sousa, Lara Fonseca, Matilde Loureiro, Leonor Cardeal e Beatriz Rodrigues.

Os melhores desempenhos da equipa de Viseu foram coroados com duas vitórias, quatro segundos lugares e três terceiros.

Os treinadores Academistas mostraram-se muito satisfeitos com a prestação dos seus atletas, fazendo um balanço muito positivo da prestação Viseense neste Torregri.

A equipa Viseense volta já a competir no próximo fim de semana, com a deslocação à Mealhada, onde se disputará no Regional da Associação de Natação Centro Norte de Portugal, em Infantis.

Irene Frias