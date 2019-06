Cadetes competiram em Vagos

Os nadadores cadetes do Académico de Viseu competiram no dia 1 de Junho em Vagos, nas piscinas do Colégio Calvão, no III Torregri da ANCNP.

Os convocados para este torneio foram Martim Lavajo, Guilherme Sousa, Leonor Cardeal, Lara Fonseca e Matilde Loureiro. A prestação de todos foi bastante positiva, registando-se uma forte evolução técnica em todos os “golfinhos” do Académico, conseguindo ainda estar entre os três primeiros em várias provas, vencendo mesmo quatro provas.

No próximo fim de semana o Académico de Viseu irá competir em Matosinhos, no Torneio do Mar – Troféu Siza Vieira, estando também em Estarreja com a equipa principal. Ainda durante o próximo fim de semana estarão também em competição nas piscinas de Castro Daire, com a equipa de Cadetes. Vai ser um fim de semana cheio de competição e conquistas, para todos os nadadores do Académico de Viseu.