“Café Memória” estimulou troca de experiências sobre as demências

O Município de Lamego vai ser uma entidade parceira de uma aplicação inovadora, assente na itinerância, que tem como objetivo informar e sensibilizar a população sobre as demências, de forma descontraída e informal: o “Café Memória Faz-se à Estrada”. A primeira sessão itinerante transformou o Bar do Teatro Ribeiro Conceição, durante a tarde do último sábado, num local de encontro para a partilha de informação, experiências e suporte mútuo, com o acompanhamento de profissionais de saúde e de ação social. A sessão contou com a participação ativa de muito público, em particular familiares e cuidadores de pessoas com problemas de memória ou demência. “Foi uma primeira abordagem, àquilo que será uma estratégia futura regular de partilha de experiências e suporte mútuo a estas pessoas, bem como aos seus familiares e cuidadores”, sublinha a Vereadora Ana Catarina Rocha.

Lançado em 2013, o Café Memória visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento social em que muitas destas pessoas e famílias se encontram, bem como sensibilizar as comunidades locais para a relevância crescente do tema das demências, desconstruindo o estigma que lhe está associado.

Para além do apoio do Município de Lamego, a nível local, esta iniciativa tem o apoio da APITIL e do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social, integrando o Plano de Ação da Rede Social de Lamego.