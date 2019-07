CÂMARA DE CINFÃES ENTREGOU MAIS DE 55 MIL EUROS A CRIADORES DE GADO DO CONCELHO

Mais de 55 mil euros foi o valor entregue pela Câmara Municipal de Cinfães aos criadores de gado tradicional de raça arouquesa do Concelho. A medida insere-se no Programa de Incentivo Animal e beneficiou 311 criadores, responsáveis pelo nascimento de 1039 animais no ano de 2018. Foram ainda aprovadas 64 candidaturas referentes à majoração por cada novilha que atingiu os 18 meses. A sessão de entrega aconteceu no dia 20 de julho, no Auditório Municipal de Cinfães.

O presidente da Câmara Municipal aproveitou a presença dos produtores para deixar palavras de gratidão, respeito e enorme reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem. Armando Mourisco referiu ainda que, “temos de defender, valorizar e proteger um dos nossos recursos endógenos mais importantes”, salientando a importância da carne arouquesa “para a economia e para o turismo no Concelho”. O autarca frisou ainda o contributo dos agricultores na limpeza dos terrenos. “Graças ao vosso trabalho e esforço os terrenos estão limpos e os campos verdejantes que servem de pasto para os animais são também uma das imagens de marca do nosso território para prazer de quem nos visita”, rematou.

De referir que, os produtores de bovinos de raça arouquesa recebem 50€ por cada cria nascida e registada no Município, com uma majoração de 100€ por cada novilha que atinja os 18 meses, destinada à reprodução.

A concessão de apoio financeiro aos criadores tem o propósito de apoiar a sua fixação e rejuvenescimento e dinamizar a atividade económica local. Este programa aposta na produtividade, mas também na sensibilidade dos criadores para a importância do cumprimento das regras de saúde pública e saúde animal, assim como do bem – estar dos animais e das boas condições agrícolas e ambientais.