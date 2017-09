Câmara de Lamego cede instalações a associações e juntas de freguesia

A Câmara Municipal de Lamego e 21 associações desportivas e culturais e juntas de freguesia assinaram ontem à tarde contratos de comodato, através dos quais a autarquia cede a estas entidades diversas instalações, por um prazo de dez anos, para fins culturais ou sociais. Os edifícios cedidos são, na sua maioria, antigas escolas do 1º ciclo do concelho de Lamego, mas também consta na lista de imóveis uma parte do 3º piso do Mercado Municipal ocupado pela Universidade Sénior e salas do Complexo Desportivo de Lamego que vão alojar o Ténis Clube de Lamego e o Minigolfe Clube de Lamego. Também as antigas instalações ocupadas pela Escola Superior de Educação (ESE), que não foram arrendadas para o Call Center da Altice, constituem agora um novo espaço associativo, albergando já, numa primeira fase, as sedes da Associação de Geminação Lamego-Bouchemaine, da Associação dos Amigos do Povo de Timor Lorosae e do Clube Caça e Pesca Beira Douro – Lamego.

No final do ato público de assinatura dos contratos de comodato, Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal, saudou o espírito de colaboração manifestado desde o início pelos responsáveis associativos e destacou que o movimento associativo é uma alavanca fundamental para a promoção da educação, do desporto e do desenvolvimento dos jovens no concelho. Com a atribuição destes novos espaços, acrescenta, será mais fácil preservar a cultura local e assegurar o desenvolvimento da prática desportiva e cultural.

A cerimónia pública terminou com uma visita guiada ao novo espaço associativo que resultou da requalificação de uma parte das antigas instalações da ESE, composto por diversas salas, receção, auditório com 70m2, casas de banho e zonas comuns de circulação. “Será a nova casa do associativismo em Lamego”, sublinha o autarca.