Câmara de Lamego inicia demolição do “Café 4 Estações”

A Câmara Municipal de Lamego começou esta manhã, quinta-feira, a proceder aos trabalhos de demolição do edifício que durante largos anos acolheu o “Café 4 Estações”, na Av. Dr. Alfredo de Sousa. Esta infraestrutura apresentava evidentes sinais de degradação e a sua exploração comercial já não se encontrava concessionada. Após a conclusão da demolição da cafetaria e da esplanada, a autarquia vai repor o pavimento de cubos de granito, numa área de cerca de 250 metros quadrados, idêntico à zona envolvente.

Recorde-se que nas décadas de 70 a 90, o “Café 4 Estações” foi um importante local de convívio e lazer para várias gerações de Lamecenses, numa época em que ainda escasseavam outros locais com este serviço na principal “sala de visitas” da cidade de Lamego.

Em breve, a Câmara Municipal também pretende avançar com um projeto de ordenamento estético do espaço público da Av. Dr. Alfredo de Sousa, nomeadamente disciplinando a ocupação por esplanadas, de modo a constituir um conjunto com dimensão, unidade e coerência urbana significativo. Esta intervenção visa valorizar a sua singularidade urbanística e aumentar a atratividade para quem a usa.