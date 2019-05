Câmara de Lamego instala abrigo para colónia de gatos

A Câmara Municipal de Lamego disponibiliza a partir desta terça-feira um abrigo para colónias de gatos, no Bairro de Nazes, um projeto-piloto inserido na estratégia municipal de controlo de gatos de rua que tem por objetivo a defesa do bem-estar animal. Presente neste ato, o Vice-Presidente António Alves da Silva referiu que esta estrutura vai apoiar o controlo da população de felídeos na cidade e tornar mais saudável a convivência entre animais e humanos. O autarca agradeceu ainda toda a colaboração que será prestada pelos cuidadores no apoio ao normal funcionamento desta colónia.

A abertura do primeiro abrigo para gatos em Lamego coincidiu com a assinatura de um protocolo de colaboração para a promoção de campanhas de esterilização de cães e gatos e para a adoção de animais abandonados, celebrado entre a autarquia e a Associação de Salvamento e Proteção Animal de Lamego (ASPA). O documento prevê que esta associação colabore nas ações de captura de animais vadios, de acordo com as normas de boas práticas, e proceda depois à sua esterilização e identificação eletrónica. Como contrapartida, o Município de Lamego assegura o pagamento das esterilizações de canídeos e felídeos.