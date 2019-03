Câmara de Lamego investe 500 mil em saneamento de Souto Covo

A Câmara Municipal de Lamego definiu como uma das principais prioridades de investimento para as freguesias rurais do concelho a concretização de diversos projetos na área do tratamento de águas residuais, garantindo financiamento comunitário, através do PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Neste âmbito, está em fase de conclusão a empreitada de instalação de um sistema de saneamento de águas residuais domésticas no lugar de Souto Covo, com um investimento no montante de 526.880,61 €, mais IVA.

O novo sistema conduz as águas residuais de algumas habitações de Souto Covo para o sistema anteriormente existent e que as encaminha depois para a ETAR de Sande, da responsabilidade das Águas do Norte. Através desta operação, é melhorado o serviço de saneamento básico a cerca de 400 pessoas.

Cofinanciado a 85% pelo Fundo de Coesão, a concretização deste investimento no lugar de Souto Covo garante a condução das águas residuais domésticas para um tratamento adequado, cumprindo os parâmetros ambientais exigidos, contribuindo desta forma para proteção do ambiente e dos seus recursos. A empreitada inclui a desativação da fossa séptica existente, a instalação de coletores gravíticos, ramais domiciliários, condutas elevatórias e de estações elevatórias.