Câmara de Lamego oferece às escolas ciclo de Teatro Vicentino

Levado à cena pela Filandorra – Teatro do Nordeste, a Câmara Municipal de Lamego apresentou esta segunda e terça-feira um ciclo de Teatro Vicentino, dirigidos aos alunos do ensino secundário, com a representação dos textos “Auto da Barca do Inferno” e “Farsa de Inês Pereira”. A realização destas encenações no Teatro Ribeiro Conceição (TRC) insere-se no âmbito do programa experimental CEDITES – Centros de Divulgação de Teatro para as Escolas que visa promover a realização de vários ciclos de teatro dirigidos aos estabelecimentos de ensino, com o intuito de formar novos públicos. Esta iniciativa nasce ainda da parceria estabelecida entre a Filandorra e a autarquia de Lamego, com o objetivo de afirmar o TRC como centro dinamizador e promotor de teatro na região.