Câmara de Lamego ofereceu teatro a mais de 1500 crianças

A Câmara Municipal de Lamego ofereceu, esta semana, a mais de 1500 alunos e docentes do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do concelho a oportunidade de assistirem ao espetáculo “A Avó Leituras e o Baú das Histórias”. No palco do Teatro Ribeiro Conceição (TRC), o público mais jovem pode, através desta representação, “redescobrir” as personagens dos mais belos contos tradicionais da literatura infantil europeia que, por magia, saltaram dos livros guardados no baú da Avó Leituras. As aventuras do Pinóquio e da Fada Azul, do Soldadinho de Chumbo e da Bailarina de Papel, da Branca de Neve e dos Sete Anões, do Capuchinho Vermelho e do Lobo Mau, entre outras, arrancaram muitas gargalhadas e sorrisos ao público mais novo.