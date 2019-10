Câmara de Moimenta da Beira vai abrir candidaturas para 25 prémios de mérito estudantil, 37.500 mil euros, o valor mais alto de sempre

Têm de estar matriculados no ensino superior (ano letivo 2019/2020), residir no concelho de Moimenta da Beira, ter no máximo 25 anos de idade e ser estudantes de mérito, mas com dificuldades económicas comprovadas que não lhes permitem o prosseguimento dos estudos pelos seus próprios meios. Estes são alguns dos requisitos exigidos para as candidaturas que abrem na próxima segunda-feira, 21 de outubro, e fecham a 18 de novembro. Ao todo, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá atribuir até 25 prémios de mérito estudantil, no valor individual de 1500 euros, num total de 37.500 euros. É o montante mais alto de sempre e também o maior número de prémios a atribuir até hoje. Uma aposta reforçada que é concretizada pelo município pelo 6º ano consecutivo.

“A frequência do ensino superior é uma meta que alguns procuram atingir, mas os custos que lhe estão associados dificultam este processo de formação pessoal. Todos os apoios serão, por isso, justos e bem aceites por parte daqueles cujos recursos são poucos e desejam o acesso à formação superior, podendo virem a ter uma oportunidade de o concretizarem”, argumenta José Eduardo Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.