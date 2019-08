Câmara de São João da Pesqueira recupera dos prejuízos nas águas e resíduos

A Câmara de S. João da Pesqueira anunciou hoje que conseguiu recuperar dos prejuízos nos serviços de abastecimento de água, águas residuais e resíduos sólidos urbanos.

Em 2017, os prejuízos dos três serviços tinham sido de 1.154.525 euros, um valor que baixou para 539.421 em 2018.

No relatório da auditoria da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pode ler-se que “a variação do montante reportado face ao ano transato deve-se essencialmente ao facto de ter existido uma mudança do executivo, que se traduziu numa melhor eficiência dos serviços”.

A ERSAR acrescenta que “existiu uma maior fiscalização, maior controlo ao nível das cobranças, colocação de contadores onde eles não existiam, sendo que estas ações resultaram num aumento das vendas de água e uma diminuição do respetivo consumo”.

Segundo fonte da autarquia, “esta recuperação permitiu mais do que duplicar o grau de cobertura dos gastos do serviço de água, entre 2017 e 2018, passando de 29% para 70%”.

Estes resultados “são demonstrativos de todo o planeamento e de todo o trabalho concreto que tem sido feito no terreno por parte dos serviços no sentido de melhorar a sustentabilidade económico-financeira e ambiental do município”, considerou.