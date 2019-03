Câmara de Tondela aprova ajuda humanitária a Moçambique no valor de 10 mil euros

A Câmara Municipal de Tondela aprovou hoje a atribuição de um apoio no valor de 10 mil euros, para ajudar a fazer face à calamidade que se vive em Moçambique.

Este valor será entregue à Fundação Fernando Leite Couto (fundação presidida pelo escritor moçambicano Mia Couto), queem parceria com a Cruz Vermelha Internacional, está a ajudar na angariação de valores monetários para ajuda humanitária imediata em Moçambique.

A proposta do presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, contou com os votos a favor de todos os vereadores presentes na reunião do executivo, que decorreu durante a manhã, no salão nobre da Câmara Municipal de Tondela.

“Ninguém deve ser indiferente à calamidade que se viveu e vive em Moçambique, por várias razões. Em primeiro lugar pela afinidade cultural e ligações familiares que alguns possam ter, mas também pela catástrofe humanitária, tendo a solidariedade que ser manifestada em atos”, justificou.

No seu entender, este é um momento de emergência em Moçambique e este apoio deve ser feito o mais rapidamente possível, para acudir “aos milhares de vítimas que, se não tiverem apoio imediato, irá fazer disparar o número de mortos que já é impressionante”.

A região central de Moçambique foi afetada, nos dias 14 e 15 de março, pelo ciclone Idai que, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, provocou mais de quatro centenas de morto.

De acordo com as autoridades moçambicanas, há registo de que o ciclone Idai tenha afetado, de alguma forma, cerca de 800 mil pessoas.

Durante a reunião, o presidente da Câmara Municipal de Tondela propôs ainda a atribuição da medalha de mérito municipal, a ser entregue no próximo dia 16 de setembro (Feriado Municipal de Tondela), à fundação budista Tzu Chi de Taiwan.

José António Jesus sublinhou que esta fundação esteve em Tondela por três ocasiões, a entregar donativos a famílias que foram atingidas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017.

“Nestes três momentos o apoio prestado foi de cerca de 200 mil euros”, reconheceu.

A fundação Tzu Chi esteve em Tondela a 16 de março, entregando 232 cartões-presente, que variam de valor consoante a dimensão agregado familiar, e que poderão ser utilizados na compra de bens numa cadeia de hipermercados.

Já antes tinham estado no concelho de Tondela a entregar donativos a famílias do concelho de Tondela: 73 ‘vouchers’ em fevereiro e outros 122 em junho do ano passado.