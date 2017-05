Câmara de Viseu apresenta alterações ao estacionamento no centro histórico

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, apresentou hoje, na sessão de Câmara, um conjunto de ajustamentos e revisões às normas e rede de lugares de estacionamento no Centro Histórico da cidade, na sequência do período experimental realizado no mês de Abril. Os horários foram ajustados e os lugares para residentes aumentados.

Segundo Almeida Henriques, “estas alterações resultam da avaliação efetuada em conjunto com a comissão de acompanhamento que instituímos para a gestão do Centro Histórico, e que reúne os vários interesses em presença na zona antiga, entre moradores, comerciantes, operadores de bares e diversões, e a PSP”.

São principais novidades (ente outras que podem ser consultadas no site da autarquia) a gratuitidade de estacionamento entre a meia-noite e as 8 horas para todos os utilizadores e o reforço dos lugares exclusivos para moradores portadores de dístico.

Neste âmbito, serão incluídos cinco novas ruas na zona abrangida pelo estacionamento regulado, que passam a abranger a emissão de dísticos para moradores: Cónego Martins; Soar de Cima; Nunes de Carvalho; Almeida Moreira (rua e largo). Estas novas áreas serão de utilização exclusiva para moradores, traduzindo um reforço de mais 32 lugares (num total de 67).

A totalidade dos lugares demarcados para estacionamento automóvel no Centro Histórico de Viseu é neste momento de 314 lugares, dos quais cerca de metade são novos.