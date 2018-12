Câmara de Viseu aprova Programa de Apoio ao Desporto e à Atividade Física e candidaturas ao VISEU HABITA

Com uma dotação global de 1,5 milhões de euros, Programa assenta num novo conceito. Viseu no pódio dos Municípios que mais investem no Desporto

O Executivo Municipal aprovou por unanimidade, quinta-feira, 29 de novembro, o Programa de Apoio ao Desporto e à Atividade Física para o biénio de 2019-2020.

Com uma dotação global de 1,5 milhões de euros, este Programa apresenta um novo conceito, pois além de ser um programa de apoio ao associativismo desportivo, abre a possibilidade de candidaturas de outras entidades fora do setor associativo.

“Logo atrás de Porto e Lisboa, a Câmara de Viseu é, a par de Famalicão, a que mais investe no apoio aos seus clubes desportivos. Apostamos muito no Desporto e reforçaremos o nível de apoios no próximo ano”, garante o Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.

Estruturado em 3 eixos de apoio (Desporto e Atividade Física; Formação e Organização de Eventos e Atividade Pontuais; e Modernização e Autonomia Associativa) e 17 medidas, este novo Programa reflete a nova visão do Município ao nível da promoção da Atividade Física junto da população, vertida nas medidas de incentivo à criação de novos projetos dirigidos a 95% da população que não está abrangida pelo Desporto Federado. Reforça, assim, o apoio a projetos e eventos na área do desporto adaptado e inclusão ativa, ou seja, pretende valorizar a dimensão social do Desporto junto das minorias e, em simultâneo, alarga as oportunidades de acesso à prática desportiva.

Este Programa pretende ainda dar continuidade à promoção do desporto e atividade física no género feminino (entre 2014 e 2018, o número de atletas passou de 342 para 1199), à dinamização de projetos nas freguesias periurbanas e rurais do concelho e ao incentivo à formação académica e desportiva dos técnicos, reforçada com a criação de uma medida específica para a organização de congressos e atividades de formação.

Por último, reflete a importância que o Município dá ao seu setor associativo e ao trabalho em rede, numa visão mais comunitária de promoção da prática do desporto e atividade física pelos vários segmentos da população.

Mais de 400 famílias apoiadas no VISEU HABITA

Também na reunião do Executivo desta quinta-feira foram aprovadas, por unanimidade, as candidaturas ao VISEU HABITA, assim como as enquadráveis no Viseu Solidário, referentes a 2018.

Das 155 candidaturas apresentadas foram deferidas 82. Face ao elevado número de candidaturas, 35 foram remetidas para a Fase 2 do programa.

O montante global de comparticipações é superior a 577 mil euros, divididas pelo VISEU HABITA (cerca de 349 mil) e Viseu Solidário (228 mil euros).

“Em Viseu a solidariedade não é palavra vã. O empenho financeiro do Município junto das famílias carenciadas é um esforço continuado, que não anda ao sabor dos programas nacionais. Nestes cinco anos, estivemos sempre presentes a apoiar as famílias”, salientou o Presidente da Câmara, enfatizando que “habitação digna para todos os cidadãos é algo que praticamos todos os dias”.

Em relação às candidaturas apresentadas, dizem respeito a 23 das 25 freguesias do concelho, sendo que 22 obtêm comparticipações.

A estimativa total das obras a realizar será superior a um milhão de euros.

De referir que o número de famílias ajudadas desde 2014 passará a ser de 417, e o valor global dos apoios referentes ao VISEU HABITA e Viseu Solidário de quase 2,7 milhões de euros.