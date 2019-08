Câmara de Viseu cria grupo de trabalho para avaliar segurança de grandes eventos

A Câmara de Viseu criou um grupo de trabalho que fará uma avaliação prévia e indicará medidas de segurança a tomar nos grandes eventos, como a Feira de São Mateus, anunciou hoje o seu presidente, Almeida Henriques.

O grupo foi criado por despacho de Almeida Henriques, há duas semanas, e vai trabalhar já durante a Feira de São Mateus, que abre quinta-feira e chega a reunir 70 mil pessoas nalguns dias.

“É um grupo devidamente especializado, que fará uma avaliação prévia e indicará as principais medidas de segurança, obviamente sempre articulado com a PSP, no caso de eventos que ocorrem na área urbana, ou com a GNR, em eventos que ocorrem fora”, explicou o autarca aos jornalistas.

Integram este grupo o segundo comandante (Rui Nogueira, que assume o cargo de coordenador) e o comandante-adjunto dos bombeiros municipais, um elemento da Proteção Civil e quatro da Polícia Municipal.

“São pessoas que têm vindo a receber formação para saber lidar com estes grandes eventos”, acrescentou.

Segundo Almeida Henriques, o grupo avaliará não só os eventos promovidos diretamente pela autarquia, mas todos os grandes eventos promovidos em Viseu, como manifestações ou corridas.

“Reflete a aposta muito forte que o município tem vindo a fazer na área da Proteção Civil”, frisou o autarca, acrescentando que esta resulta “não só das imposições das leis a nível nacional, mas sobretudo da preocupação que as pessoas possam viver os eventos em Viseu com segurança”.