Câmara investe 1 milhão e 500 mil euros em equipamentos desportivos

A Câmara de Cinfães vai investir perto de 1 milhão e 500 mil euros na beneficiação dos parques desportivos dos clubes de Nespereira e Oliveira do Douro. As obras já lançadas a concurso público contemplam a instalação de relvado sintético, a beneficiação das atuais infraestruturas e a remodelação dos arranjos exteriores.

No caso de Oliveira do Douro, a empreitada tem o preço base de €474.066,31 e em Nespereira, o investimento foi lançado pelo valor €947.277,10. Além do relvado sintético, o caderno de encargos destas duas obras prevê a remodelação de balneários, criação de zonas de arrumação, lavandaria, instalações sanitárias, gabinete médico, sala de reuniões e de direção, bancada, bilheteira e bar de apoio. No exterior está previsto a reorganização de passeios e rampas de acesso e o alargamento de alguns arruamentos.

A criação e/ou na melhoria das infraestruturas dedicadas à prática desportiva é um objetivo da Câmara de Cinfães que quer dotar o Concelho com uma rede de equipamentos desportivos de excelência. Objetivo que, após a conclusão destes dois Centros de Desenvolvimento Social e Desportivo, fica praticamente concretizado. De sublinhar que, além desta intervenção prevista para Nespereira e Oliveira do Douro, o Município já concretizou um vasto conjunto de investimentos nesta área: instalação de relvado sintético em Souselo; construção de um polidesportivo em São Cristóvão de Nogueira; requalificação do polidesportivo na freguesia de Travanca; execução dos minicampos na Gralheira e em Ferreiro de Tendais; a instalação de relvado sintético no campo secundário do Complexo Desportivo de Cinfães e a beneficiação do Pavilhão Municipal Armando Costa. Um forte investimento na globalidade que reflete uma aposta clara na beneficiação das infraestruturas desportivas que se pretende seja levada a todas as freguesias do Concelho proporcionando uma melhoria da qualidade de vida dos cinfanenses.