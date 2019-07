CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE JÁ É PARCEIRA WAZE

Os munícipes de Mangualde e todos aqueles que visitam o concelho podem agora contar com a ajuda da Waze, uma plataformaonline de trânsito, pelo que todos os condicionamentos de vias passarão a estar disponíveis nesta aplicação móvel. O município de Mangualde terá ainda no seu website um “botão” para o mapa do município na plataforma. Dessa forma, todos os dados podem também ser consultados no site da câmara que, em tempo real, dará informações aos munícipes e a quem visita a cidade e o concelho.

Esta plataforma, além de partilhar informação sobre condicionamentos nas vias do município, dará ainda informações sobre possíveis desvios, cortes de trânsito e até mesmo sobre a realização de eventos.

Para além da Câmara Municipal de Mangualde, o Waze conta com vários parceiros oficiais, entre os quais: as Câmaras Municipais de Cascais, Oeiras, Sintra e Lisboa e a Brisa. Em todo o mundo, são várias as grandes metrópoles que também aderiram à plataforma, tais como: Rio de Janeiro, Nova Iorque, New Jersey, Boston, Budapeste, Jerusalém, Sidney, entre outras grandes cidades no mundo.

O WAZE tem evoluído de uma mera aplicação móvel que permite escolher o percurso mais rápido durante a condução, para um agente modificador do trânsito e da mobilidade, graças a uma base de conhecimento sem precedentes, que pretende melhorar a mobilidade urbana. Atualmente, a plataforma conta com milhares de parceiros a nível mundial, incluindo entidades municipais e nacionais, ONG’s e serviços de emergência. Em Portugal, a APP conta com cerca de milhares de utilizadores e milhões em todo Mundo.