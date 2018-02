Câmara Municipal de Tabuaço vai homenagear Fábio Cecílio, Campeão Europeu de Futsal

No próximo domingo, 25 de Fevereiro, Fábio Cecílio será homenageado pela sua prestação na conquista do título de Campeão Europeu de Futsal, um feito que encheu de orgulho os portugueses e, no caso do Fábio, todos os Tabuacenses.

A cerimónia terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se um segundo momento no Pavilhão Municipal de Tabuaço, a casa onde o número 5 do Benfica, começou a sua carreira, integrado a equipa da AJAB.

Para o presidente da câmara municipal esta é “uma cerimónia inquestionável e merecida a alguém que, além de carregar o nome de Tabuaço, provou as suas qualidades e mérito, acima de tudo pelo esforço, dedicação e humildade”.

A cerimónia está marcada para as 17 horas e, sendo uma cerimónia pública, toda a população está convidada a apoiar e felicitar o Campeão Europeu de Futsal naquele que é o primeiro regresso a casa depois da vitória em Ljubljana, ao vencer a Espanha por 3-2.