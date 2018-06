Câmara quer construir passadiço de 13,5Km no rio Douro

A Câmara Municipal de Cinfães quer avançar com a construção dos circuitos de observação ribeirinhos do Douro que contemplam passadiços, ao longo da margem do rio Douro, desde Escamarão até à barragem de Carrapatelo, numa extensão de 13,5Km. O projeto para a execução da obra já foi adjudicado e prevê um investimento a rondar os 2,5 milhões de euros.

O objetivo é criar pontos de observação em toda a frente ribeirinha do Douro, desde Escamarão até à Barragem de Carrapatelo, com a criação de passadiços e circuitos, apoiados por parques de estacionamento, instalações sanitárias, estruturas para a receção/saída e acessos internos, espaços de repouso e miradouros. O projeto contemplará ainda a identificação, caracterização e recuperação das espécies existentes, bem como a implementação de novas espécies.

Trata-se de um projeto que, na opinião do presidente Armando Mourisco, irá contribuir para a “dinâmica de todo o Concelho de Cinfães”. O autarca refere que “uma importante fatia do bolo orçamental do Município destina-se ao setor do Turismo e este novo investimento vem reforçar outras apostas na promoção turística do território que estão concretizadas ou em fase de conclusão”, sublinha.