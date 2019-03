Campanha de sensibilização ‘NÃO SE PERCA’ apela ao rastreio do cancro do intestino – VISEU

Campanha de Sensibilização “NÃO SE PERCA” apela ao rastreio do cancro do intestino

As Farmácias Holon e a Europacolon Portugal promovem a campanha de sensibilização: “NÃO SE PERCA! O ÚNICO CAMINHO PARA A PREVENÇÃO DO CANCRO COLORRETAL É O DIAGNÓSTICO PRECOCE”.

As Farmácias de Viseu promovem o rastreio gratuito e destinado a pessoas a partir dos 50 anos de idade.

Em Portugal, são diagnosticados mais de sete mil novos casos a cada ano. Existem cerca de 80 mil doentes ativos e 50% da população desconhece os sintomas! A região de Lisboa e Alentejo concentram a taxa mais elevada de mortalidade. No entanto, o maior risco de incidência faz-se notar no litoral Norte e Centro do país.