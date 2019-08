CAMPEÕES OLÍMPICOS DA CASA DO POVO DE MANGUALDE HOMENAGEADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu na passada terça-feira, dia 13 de agosto, pelas 17h30, os dois atletas da Casa do Povo de Mangualde que recentemente se consagraram Campeões Olímpicos: Miguel Monteiro e Solange Martins.

Esta foi a forma através da qual o autarca prestou homenagem, em nome do município, aos atletas mangualdenses: Miguel Monteiro, pela Medalha de Ouro no lançamento do Peso F40, e à atleta Solange Martins, pela Medalha de Prata nos 1500 metros T20. O trabalho do técnico João Amaral não ficou esquecido, tendo sido também homenageado pelos resultados alcançados pelos dois atletas no Mundial de Notwill, na Suíça.

João Azevedo enalteceu o trabalho e a dedicação dos atletas, bem como, o apoio e compreensão das respetivas famílias, salientando que é um orgulho ver o nome do concelho tão bem representado.

A receber os atletas da Casa do Povo de Mangualde esteve também o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que sublinhou a magnífica prestação dos jovens Miguel e Solange, durante as suas respetivas provas, bem como, o trabalho desenvolvido pelo técnico João Amaral em prol do desporto adaptado.